Eskort ayarlamak için telefon açınca hayatı karardı! Çete lideri lüks tatilde basıldı
KARAMAN'da polis, sosyal medya üzerinden para karşılığı escort kadın ayarlama vaadi ile 197 kişiden yaklaşık 3 milyon lira dolandıkları öne sürülen suç örgütünü çökertti. Suç örgütünün elebaşı olduğu ileri sürülen H.G., ise Kuşadası’nda tatil yaparken yakaladı
Karaman polisi, sosyal medya üzerinden para karşılığı escort kadın ayarlama vaadi ile 197 kişiden 3 milyon lira dolandıran suç örgütünü çökertti. Denizli ve Manisa illerinde eş zamanlı düzenlenen şafak operasyonunda gözaltına alınarak Karaman’a getirilen 4’ü kadın 16 şüpheliden 11’i tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Karaman’da yaşayan H.A., sosyal medya üzerinden para karşılığı eskort kadın ayarlama vaadi ile reklam yapan suç örgütünün ağına düştü. H.A., örgüt üyelerinin verdiği hesaba önce bin lira yatırdı. Örgüt üyeleri daha sonrada farklı sebepler öne sürerek şahıstan para istemeye devam etti.
Dolandırıcıların verdiği hesaba toplam 12 bin lira para daha yatıran H.A., dolandırıldığını anlayarak şikayetçi oldu. Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütünü çökertmek için çalışma başlattı.
“Suç örgütünün elebaşı tatil yaparken yakalandı”
Karaman polisi suç örgütünü çökerte bilmek için 3 ay boyunca teknik takip yaparak delilleri topladı. Örgüt üyelerinin Denizli ve Manisa’da olduğunu belirleyen ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Kurulan özel ekip, dolandırıcıları yakalamak için Denizli ve Manisa’ya gitti. Denizli ve Manisa polisinin de desteği ile dolandırıcıların belirlenen adreslerine eş zamanlı şafak operasyonu yapan ekipler, D.K., G.K., G.D. ve M.A. isimli kadınlar ile M.M.O., N.C., M.B., E.A., H.K., A.Ç., M.K., İ.A., Y.T., Y.Ş. ile Y.T’yi yakalayarak gözaltına aldı.