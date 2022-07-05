Eskort ayarlamak için telefon açınca hayatı karardı! Çete lideri lüks tatilde basıldı

“Suç örgütünün elebaşı tatil yaparken yakalandı”

Karaman polisi suç örgütünü çökerte bilmek için 3 ay boyunca teknik takip yaparak delilleri topladı. Örgüt üyelerinin Denizli ve Manisa’da olduğunu belirleyen ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Kurulan özel ekip, dolandırıcıları yakalamak için Denizli ve Manisa’ya gitti. Denizli ve Manisa polisinin de desteği ile dolandırıcıların belirlenen adreslerine eş zamanlı şafak operasyonu yapan ekipler, D.K., G.K., G.D. ve M.A. isimli kadınlar ile M.M.O., N.C., M.B., E.A., H.K., A.Ç., M.K., İ.A., Y.T., Y.Ş. ile Y.T’yi yakalayarak gözaltına aldı.