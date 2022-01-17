Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Oktay Kaynarca'dan yeni proje müjdesi
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonunu bekleyen dizi tutkunlarına, EDHO'nun yıldızı Oktay Kaynarca'dan yeni müjde... Usta oyuncu yeni bir projeyle ekranlara dönüyor.
ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonuyla geri döneceği gün iptal edildiği açıklanmış ve bu durum hayranlarını hayal kırıklığına uğratmıştı. Etiler'de bir mekan çıkışı gazetecilere konuşan Oktay Kaynarca, başrolünde yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeniden ekranlara döneceği iddialarını yanıtladı. Kaynarca, "Benim haberim yok. Bu projenin içerisinde yokum artık" açıklamasında bulundu. Öte yandan yeni projesini de duyuran ünlü oyuncu, "TV'de olacak. Hatta yapımcılığını ben üstleneceğim" dedi.
Oktay Kaynarca EDHO iddialarına noktayı koydu
Dizinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, EDHO'nun yeniden çekileceği iddialarıyla ilgili soruya "Benim haberim yok. Bu projenin içerisinde yokum artık" yanıtını verdi.
Oktay Kaynarca'dan yeni proje müjdesi
Öte yandan "Yeni bir projem var" diyen Kaynarca, "TV'de olacak. Hatta yapımcılığını ben üstleneceğim. Şimdilik bu kadar bilgi yeterli" ifadelerini kullandı.
ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin başrolü Oktay Kaynarca, sosyal medya hesabından hayranlarına teşekkür ederek EDHO'nun bittiğini açıklamıştı.