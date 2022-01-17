Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Oktay Kaynarca'dan yeni proje müjdesi

ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonuyla geri döneceği gün iptal edildiği açıklanmış ve bu durum hayranlarını hayal kırıklığına uğratmıştı. Etiler'de bir mekan çıkışı gazetecilere konuşan Oktay Kaynarca, başrolünde yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeniden ekranlara döneceği iddialarını yanıtladı. Kaynarca, "Benim haberim yok. Bu projenin içerisinde yokum artık" açıklamasında bulundu. Öte yandan yeni projesini de duyuran ünlü oyuncu, "TV'de olacak. Hatta yapımcılığını ben üstleneceğim" dedi.