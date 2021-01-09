Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Bahar'ı Pelin Akil'den bomba sahne itirafı
ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncusu Pelin Akil, sahnede yaşadığı kazayı anlattı.
Oktay Kaynarca'nın rol aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde hayat verdiği Bahar karakteri ile beğeni toplayan başarılı oyuncu Pelin Akil, performansı ile dikkat çekmeye devam ediyor.
Bahar karakteri ile EDHO'ya 6. sezonda dahil olan Pelin Akil, tiyatro sahnesindeki başarılarıyla da adından söz ettirmeyi başarmıştı. Akil, geçtiğimiz yıllarda rol aldığı bir tiyatro oyununda başına gelen talihsiz kazayı anlattı.
Bora Severcan'ın yönettiği 'Abim Geldi' adlı komedi oyununda yer alan Akil, ''Oyunda sürekli kapılardan girip çıkıyordum. Yine keyifle başlayan oyunumuzun birinde kapıyı yanlışlıkla elimin üzerine kapattım. Elime baktığım an gördüğüm manzara karşısında şok yaşadım" dedi.
Akil, geçirdiği kaza sonrası yaşadıklarını şöyle anlattı:
"Parmağım bayağı yarılmıştı ve kanlar akıyordu. Ama daha oyunun başıydı ve sürekli sahnede olmam gerekiyordu. Elime hemen bir peçete sardığımı hatırlıyorum ve bu şekilde oyunun sonuna kadar devam etmiştim.''