Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Bahar'ı Pelin Akil'den bomba sahne itirafı

Akil, geçirdiği kaza sonrası yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Parmağım bayağı yarılmıştı ve kanlar akıyordu. Ama daha oyunun başıydı ve sürekli sahnede olmam gerekiyordu. Elime hemen bir peçete sardığımı hatırlıyorum ve bu şekilde oyunun sonuna kadar devam etmiştim.''