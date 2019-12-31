Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da peş peşe ayrılıklar! EDHO'ya sürpriz isim veda etti

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın usta oyuncusu, ''Böyle vurdulu kırdılı sahneler bana göre değil. Güzel bir set ortamı var, oturmuş bir dizi ama 13 bölüm bana yeter. Ywni yılda herhalde diziden ayrılacağım'' dedi.