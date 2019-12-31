Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da peş peşe ayrılıklar! EDHO'ya sürpriz isim veda etti
ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da sürpriz bir ayrılık yaşandı. Naz Elmas'ın ardından bir isim daha diziye veda etti.
Ekranların uzun soluklu dizisi haline gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da ayrılıklar peş peşe geldi. İzleyici neye uğradığını şaşırdı. Naz Elmas'ın ardından diziye Deniz Çakır'ın döneceği iddiası seyirciyi heyecanlandırmışken hüsrana uğrayan seyirciyi yıkan bir haber daha geldi.
Dizinin hayranları, Meryem Çakırbeyli karakterine hayat veren Deniz Çakır'ın diziye geri dönmesini beklerken gelen cenazeyle yıkılmışken yetmezmiş gibi bir de dizide ayrılık yaşandı.
EDHO'da Melike Meftun karakterine hayat veren Selda Alkor, diziye veda edeceğini kendisi açıkladı. Bir alışveriş merkezinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Alkor, ''vurdulu kırdılı'' sahneleri nedeniyle diziden ayrılacağını söyledi.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın usta oyuncusu, ''Böyle vurdulu kırdılı sahneler bana göre değil. Güzel bir set ortamı var, oturmuş bir dizi ama 13 bölüm bana yeter. Ywni yılda herhalde diziden ayrılacağım'' dedi.