Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni adıyla başlıyor işte kanalı... Başrolünde Oktay Kaynarca yok!

ATV'de 6.sezondan sonra yeni bölümleri beklenirken yapımcı ve kanal anlaşmazlığı nedeniyle yayınlanmayacağı duyurulan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kemikleşmiş seyirci kitlesi aylardır EDHO efsanesinin ekranlara geri dönmesini bekliyor. Tv kulislerinde her geçen gün Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7.sezon yeni bölümlerinin yeni bir kanalda yayınlanıp yayınlanmayacağı üzerine yeni bir söylenti yayılırken, televizyon gündemine ilişkin iddialarıyla dikkat çeken gazeteci Birsen Altuntaş, EDHO ile ilgili çok konuşulacak bir paylaştım yaptı. Bu iddialara göre Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın başta ismi olmak üzere, kanalı ve başrolü de tamamen değiştiriliyor! İşte detaylar...