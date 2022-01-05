Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni adıyla başlıyor işte kanalı... Başrolünde Oktay Kaynarca yok!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yeniden başlıyor peki ATV'de yayınlanan EDHO yeni bölümleriyle hangi kanalda yayınlanacak? Dizinin başrolünde Oktay Kaynarca'nın yerine oynayacak isim EDHO fanlarını şoke etti.
ATV'de 6.sezondan sonra yeni bölümleri beklenirken yapımcı ve kanal anlaşmazlığı nedeniyle yayınlanmayacağı duyurulan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kemikleşmiş seyirci kitlesi aylardır EDHO efsanesinin ekranlara geri dönmesini bekliyor. Tv kulislerinde her geçen gün Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7.sezon yeni bölümlerinin yeni bir kanalda yayınlanıp yayınlanmayacağı üzerine yeni bir söylenti yayılırken, televizyon gündemine ilişkin iddialarıyla dikkat çeken gazeteci Birsen Altuntaş, EDHO ile ilgili çok konuşulacak bir paylaştım yaptı. Bu iddialara göre Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın başta ismi olmak üzere, kanalı ve başrolü de tamamen değiştiriliyor! İşte detaylar...
7. sezonu beklenirken final yapması sonrası hayranlarını hayal kırıklığına uğratan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin heyecanla beklenen yeni bölümleri için Atv dışında yeni bir kanal ile anlaştığı bilgisi kulislere sızdı.
Telif hakları nedeniyle isim değişikliği
Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Başrollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba gibi isimlerin yer aldığı ATV'nin uzun soluklu dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz BluTV'de film olarak yayınlanacak ve telif hakları dolayısıyla ismi değişecek.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın ismi de kanalı da başrolü de sil baştan değiştiriliyor!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi için yeni dijital platform BluTV ile anlaşıldığı konuşuluyor. Yayınlanmamış son bölümü montajlanıp film haline getirileceği ve daha sonra dizi olarak ekranlara geleceği öğrenilen EDHO'nun ismi de değiştirilecek.