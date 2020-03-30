'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' setinde koronavirüs önlemi
ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinin setinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alındı.
Koronavirüs önlemleri dizilere de sıçradı. ATV'nin sevilen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz da salgına karşı tedbirlerini artırdı. Çekimlerin nasıl yapıldığına ilişkin görüntüler geldi. Onur Tan, Zübeyir Şaşmaz ve Baran Özçaylan'ın yönettiği dizi, 40'ar kişilik üç ekibe ayrıldı.
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Bu kapsamda, başrollerini Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer ve Ozan Akbaba gibi oyuncuların paylaştığı dizinin çekim mekanları dezenfekte ediliyor.
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Günde en az 3 kez temizleniyor
Mekanların yanı sıra sete gelen karavan, jeneratör ve yemek kamyonları başta olmak üzere kullanılan her yer günde en az 3 kez temizleniyor.
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Yapım, personelin sosyal mesafeye uymasını sağlayarak, ulaştırmayı da toplu taşıma yerine tek tek özel araçlarla sağlıyor.
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