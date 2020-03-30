'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' setinde koronavirüs önlemi

Koronavirüs önlemleri dizilere de sıçradı. ATV'nin sevilen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz da salgına karşı tedbirlerini artırdı. Çekimlerin nasıl yapıldığına ilişkin görüntüler geldi. Onur Tan, Zübeyir Şaşmaz ve Baran Özçaylan'ın yönettiği dizi, 40'ar kişilik üç ekibe ayrıldı.