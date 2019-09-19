Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz için flaş gelişme duyuruldu işte yeni sezon ilk bölüm tarihi

Peki EDHO sezon finalinde ne oldu?

Kendilerine kurulan tuzağı fark edemeyecek kadar öfke dolu olan İlyas ve Behzat, Zeki'nin namlusunun ucunda eli kolu bağlı kalmıştır. Kardeşiyle aynı kaderi paylaşmak üzere olan Haşmet'i ise eski hasmı, yeni dostu Hızır, Tahsin'in elinden son anda kurtarmayı başarır.