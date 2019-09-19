Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz için flaş gelişme duyuruldu işte yeni sezon ilk bölüm tarihi
ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bekleyenlerine müjdeli haber geldi. Dizinin yeni sezonu için tarih verildi.
Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Mustafa Üstündağ'ın bulunduğu, yeni sezon kadrosuna ise usta isimlerin dahil olduğu EDHO'nun sevenleri, flaş gelişmeyle ayaklandı. Sevilen dizinin 140. yeni bölümü için resmi tarih belli oldu.
İlk 4 sezonunda büyük başarı elde eden ve 5. sezonu merakla beklenendizi, 1 Ekim'de ilk bölümü ile seyirciyle buluşacak. Dizinin yayın günü ise değişmedi. Yani dizi, 1 Ekim'den itibaren her Salı ATV ekranlarında olmaya devam edecek.
Öte yandan Burak Sergen'in canlandıracağı karakterin 4 oğluyla birlikte diziye katılacağı açıklanmıştı. Dizide Feyyaz Meftun rolünü canlandıracak olan Sergen'in oğullarını Ercan Reşat Demir, Kutay Sungar, Ufuk Tevge ve Erdem Şanlı canlandıracak.
Peki EDHO sezon finalinde ne oldu?
Kendilerine kurulan tuzağı fark edemeyecek kadar öfke dolu olan İlyas ve Behzat, Zeki'nin namlusunun ucunda eli kolu bağlı kalmıştır. Kardeşiyle aynı kaderi paylaşmak üzere olan Haşmet'i ise eski hasmı, yeni dostu Hızır, Tahsin'in elinden son anda kurtarmayı başarır.