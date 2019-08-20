Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz film oluyor oyuncuları ise çok şaşırtacak

Nerede çekildi?: Filmin çekimleri uzun bir ön hazırlık döneminden sonra 4 haftada gerçekleştirildi. Çekimlerin büyük bir gizlilikle sürdürüldü film, eğlenceli sahneleriyle sevenlerini güldürecek. Filmin çekimleri ise İstanbul ve Erdek başta olmak üzere bir çok mekanda gerçekleşti.