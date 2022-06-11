Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin oyuncularından efsane dönüş! Hayranları çok sevinecek
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin final kararı alması ile Oktay Kaynarca yeni dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam' için hazırlıklara başlamıştı. Dizinin sevilen oyuncularından Savaş Özdemir'in de dizinin kadrosuna dahil olmak için görüşmeler yaptığı ortaya çıktı.
2015 yılında yayınlanmaya başlayan ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın bir anda final kararı alması seyircilere büyük bir üzüntü yaşatmıştı.
Dizinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, Onur Tan ile birlikte Güzel Adamlar adlı yapım şirketini kurdu. Efsane oyuncu yeni dizisi "Ben Bu Cihana Sığmazam" için hazırlıklarını tam gaz devam ettiriyor.
İddiaya göre Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı 'Tipi' karakteri ile hafızalara kazınan usta oyuncu Savaş Özdemir'in, Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi "Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yönetmeni Onur Tan ile görüştüğü ortaya çıktı.
Şu ana kadar kendisine gelen 4 dizi ve 2 sinema filmi teklifini reddettiği öğrenilen Özdemir'in, 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisi ile görüşmelerinin devam ettiği ve kadroya dahil olmasının an meselesi olduğu öğrenildi.