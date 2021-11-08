Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz devam edecek mi? Oktay Kaynarca'dan EDHO açıklaması

ATV'nin reyting rekorları kıran ve ciddi bir izleyici kitlesi olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, yeni sezona yaşanan anlaşmazlık nedeniyle başlayamadı. Başrol Oktay Kaynarca, EDHO severlerin merakla beklediği diziyle ilgili son bir açıklama daha yaptı. Medya kulislerinde dolaşan EDHO'nun başka bir kanalda devam edeceği söylentilerini çürüten Kaynarca, başka bir diziye başlayıp başlamayacağı sorusuna ise "Hayat bu belli olmaz" açıklamasında bulunup açık kapı bıraktı.