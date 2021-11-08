Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz devam edecek mi? Oktay Kaynarca'dan EDHO açıklaması
'ATV Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi devam edecek mi' sorusu EDHO hayranlarının günlerdir en merak ettiği konu. Dizinin oyuncularından Oktay Kaynarca 'EDHO'nun başka kanalda devam edip etmeyeceği'ne yönelik söylentileri yalanlayarak başka bir diziye başlayıp başlamayacağı sorusuna yanıt verdi.
ATV'nin reyting rekorları kıran ve ciddi bir izleyici kitlesi olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, yeni sezona yaşanan anlaşmazlık nedeniyle başlayamadı. Başrol Oktay Kaynarca, EDHO severlerin merakla beklediği diziyle ilgili son bir açıklama daha yaptı. Medya kulislerinde dolaşan EDHO'nun başka bir kanalda devam edeceği söylentilerini çürüten Kaynarca, başka bir diziye başlayıp başlamayacağı sorusuna ise "Hayat bu belli olmaz" açıklamasında bulunup açık kapı bıraktı.
Yayınlandığı kanal ATV ile yapım şirketi arasındaki anlaşmazlık nedeniyle son bölümü yayınlanmayıp ekrana veda eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.
Kaynarca, önceki gün marka yüzü olduğu erkek giyim markasının yeni reklam çekimleri için Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.
Oyuncu, güzel havayı da fırsat bilen reklam çekim ekibi ile ünlü semtin pek çok noktasında gün boyu reklam çekimleri gerçekleştirdi.