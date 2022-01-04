'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. sezon yeni bölümleri geliyor' iddiası İşte Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi
'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz devam edecek mi' sorusunun yanıtını bekleyen sıkı EDHO fanlarını heyecanlandıran kulis... İsmi EDHO ile bütünleşen Oktay Kaynarca'nın Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümleri olacak şekilde yeni bir dizide oynayacağı konuşuluyor!
ATV'de reyting rekorları kıran ve 7. sezonu beklenirken yayın hayatına son verilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeniden yayınlanacağı iddiası televizyon kulislerini salladı. Dizideki Hızır rolü ile EDHO'nun sembolü haline gelen oyuncu Oktay Kaynarca'nın Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın devamı niteliğinde yeni bir dizide oynayacağı konuşuluyor. İşte 6 sezon boyunca reyting rekorları kıran ve ATV'nin son dakika kararı doğrultusunda 7. sezonu başlamadan final yapan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden sıkı izleyicisini ve Oktay Kaynarca hayranlarını sevindiren haberin detayları...
ATV ile yapımcı firma arasında yaşanan kriz nedeniyle dizi 7. sezonuna başlaması beklenirken son bulmuştu. Kısa bir süre sonra dizinin başrol oyuncularından Oktay Kaynarca, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaparak EDHO’nun final yaptığını söylemişti. Kanal ve yapım şirketi arasında yaşanan çekişmeler ve kriz sonrasında kötü bir sonla final yapan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi için bir son dakika iddiası televizyon kulislerinde bomba etkisi yarattı! İşte detaylar...
'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümleriyle geri dönüyor' iddiası
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümleriyle ekranlara dönmeye hazırlandığı iddiası sosyal medyadaki EDHO fanlarını heyecanlandırdı! ATV ile bağlarını koparan EDHO dizisinin yeni bir dizi platformu ile anlaşmak üzere olduğu ve başrollerinde yine Oktay Kaynarca'nın yer alacağı ileri sürüldü.
ATV'de yayınlandığı salı akşamları reytinglerde tavan yapan ve her bölümü merakla beklenen EDHO dizisinin tekrardan başka bir kanalda geri döneceği iddia edildi.