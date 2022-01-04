'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. sezon yeni bölümleri geliyor' iddiası İşte Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi

ATV ile yapımcı firma arasında yaşanan kriz nedeniyle dizi 7. sezonuna başlaması beklenirken son bulmuştu. Kısa bir süre sonra dizinin başrol oyuncularından Oktay Kaynarca, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaparak EDHO’nun final yaptığını söylemişti. Kanal ve yapım şirketi arasında yaşanan çekişmeler ve kriz sonrasında kötü bir sonla final yapan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi için bir son dakika iddiası televizyon kulislerinde bomba etkisi yarattı! İşte detaylar...