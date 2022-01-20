Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. sezon 200. bölüme ATV'den sonra Blu Tv şoku!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicisine Atv'den sonra bir darbe de Blu Tv'den: Atv'de yaşanan anlaşmazlıkla aniden bitirilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümü olan 200. bölümü ile Blu Tv dijital platformunda yer alacaktı ancak gündeme gelen son iddialara göre Blu Tv de anlaşmadan çekilerek, dört gözle EDHO'nun yeni bölümlerini bekleyen izleyicilerin beklentilerini suya düşürdü.