Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. sezon 200. bölüme ATV'den sonra Blu Tv şoku!
ATV'de 6 sezon bitirdikten sonra 200. bölümü yayınlanmadan bitirilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 7. sezonu Blu Tv'de yayınlanacaktı ancak son dakika kriziyle yine iptal oldu!
ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hukumdar Olmaz (EDHO) 6. sezonun sonunda, 7. sezonun başlamasını ve 200. bölüm ile ekranlara gelmesini bekleyen izleyiciler, kanal ve yapım arasındaki anlaşmazlık sonucu dizinin yayından kaldırıldığını öğrenince günlerce şoke olmuştu! Blu Tv'de 200. bölümünün yeniden çekilerek yayınlanacağı haberi EDHO fanlarını sevince boğarken, televizyon kulislerinde dolaşan son söylenti, dört gözle yeni sezonu bekleyen izleyicileri adeta çıldırttı! İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ve yeni bölümüyle ilgili son gelişmeler...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicisine Atv'den sonra bir darbe de Blu Tv'den: Atv'de yaşanan anlaşmazlıkla aniden bitirilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümü olan 200. bölümü ile Blu Tv dijital platformunda yer alacaktı ancak gündeme gelen son iddialara göre Blu Tv de anlaşmadan çekilerek, dört gözle EDHO'nun yeni bölümlerini bekleyen izleyicilerin beklentilerini suya düşürdü.
Atv ve EDHO ekibi arasındaki gerilimde yeni boyut: Blu Tv de anlaşmadan çekildi!
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı kulis bilgilere göre, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekibiyle Atv arasında yaşanan gerginlik yeni bir boyuta taşındı.
EDHO yeni ismi ve yeni başrolüyle Blu Tv'de yayınlanacaktı ama kanal çekildi!
Dizinin yeni yapımcısı BVB Yapım’ın sahibi Bahadır Özdener bir süre bekledikten sonra Blu Tv ile anlaştı. Dizinin yayınlanmayan 200. bölümünü yenilenmiş haliyle “Son Efsane” adında sinema filmine dönüştüren Eşkıya ekibi ayrıca şubat ayında da Yeraltı adında başrolünde Ozan Akbaba’nın olacağı dizi projesi için hazırlıklara başlamıştı.