Eskişehirspor: Bir kereye mahsus yardım istiyoruz

Burada açıklamalarda bulunan Kulüp Başkanı Taş, kampanyaya destek veren herkese teşekkür etti. Kampanyaya açıklık getirmek istediğini belirten Taş, “Bizden önce oluşan borçlar bizi o kadar zorluyor ki. Biz bu borçların olduğunu biliyorduk. Böyle olacağını tahmin etmiyorduk. O yüzden yönetim kurulu ile böyle bir kampanya yapalım dedik. Biz bu Eskişehirspor’u borçtan dertten kurtaralım istedik.