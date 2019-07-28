Eskişehirspor: Bir kereye mahsus yardım istiyoruz
Zor günler geçiren Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor maddi gelir elde etmek için ‘26 saatte 26 bin forma’ adlı yardım kampanyasını başlattı.
Yönetim tarafından kulübün borçlarının azaltılması maksadıyla 100 lira yardımla forma kampanyası başlatıldı. Kampanya toplamda 26 saat sürecek ve 20.26 itibariyle başladı.
Kampanyaya ünlü isimler, eski yönetici ve futbolcular, yöneticiler, şehrin ileri gelenleri, Eskişehirspor taraftarlarının yanı sıra Türkiye’nin dört bir yanından arayan taraflı tarafsız tüm herkes, kırmızı-siyahlı ekibin kampanyasına aldıkları formalarla destek oldu.
Porsuk Çayı üzerine kurulan platformda Eskişehirspor Kulüp Başkanı Osman Taş, futbolcular Sezgin Coşgun ve Emre Güral ile oyuncu Engin Öztürk, gelen telefonları yanıtlayarak kulübe gelen yardımları taraftarlara açıkladı.
Burada açıklamalarda bulunan Kulüp Başkanı Taş, kampanyaya destek veren herkese teşekkür etti. Kampanyaya açıklık getirmek istediğini belirten Taş, “Bizden önce oluşan borçlar bizi o kadar zorluyor ki. Biz bu borçların olduğunu biliyorduk. Böyle olacağını tahmin etmiyorduk. O yüzden yönetim kurulu ile böyle bir kampanya yapalım dedik. Biz bu Eskişehirspor’u borçtan dertten kurtaralım istedik.