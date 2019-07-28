Eskişehirspor: Bir kereye mahsus yardım istiyoruz

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Eskişehirspor: Bir kereye mahsus yardım istiyoruz

Zor günler geçiren Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor maddi gelir elde etmek için ‘26 saatte 26 bin forma’ adlı yardım kampanyasını başlattı.

Eskişehirspor: Bir kereye mahsus yardım istiyoruz - Sayfa 1

Yönetim tarafından kulübün borçlarının azaltılması maksadıyla 100 lira yardımla forma kampanyası başlatıldı.  Kampanya toplamda 26 saat sürecek ve 20.26 itibariyle başladı.

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Eskişehirspor: Bir kereye mahsus yardım istiyoruz - Sayfa 2

Kampanyaya ünlü isimler, eski yönetici ve futbolcular, yöneticiler, şehrin ileri gelenleri, Eskişehirspor taraftarlarının yanı sıra Türkiye’nin dört bir yanından arayan taraflı tarafsız tüm herkes, kırmızı-siyahlı ekibin kampanyasına aldıkları formalarla destek oldu. 

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Eskişehirspor: Bir kereye mahsus yardım istiyoruz - Sayfa 3

Porsuk Çayı üzerine kurulan platformda Eskişehirspor Kulüp Başkanı Osman Taş, futbolcular Sezgin Coşgun ve Emre Güral ile oyuncu Engin Öztürk, gelen telefonları yanıtlayarak kulübe gelen yardımları taraftarlara açıkladı. 

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Eskişehirspor: Bir kereye mahsus yardım istiyoruz - Sayfa 4

Burada açıklamalarda bulunan Kulüp Başkanı Taş, kampanyaya destek veren herkese teşekkür etti. Kampanyaya açıklık getirmek istediğini belirten Taş, “Bizden önce oluşan borçlar bizi o kadar zorluyor ki. Biz bu borçların olduğunu biliyorduk. Böyle olacağını tahmin etmiyorduk. O yüzden yönetim kurulu ile böyle bir kampanya yapalım dedik. Biz bu Eskişehirspor’u borçtan dertten kurtaralım istedik.

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