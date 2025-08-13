Eskişehirli engelli genç kadın hayallerine İŞKUR sayesinde kavuştu...

ENGELLİ DESTEĞİNDEN YARARLANDI

Güler, müdürlüğe projesini sunarak, "Engelli ve Eski Hükümlülere Hibe Desteği" programından yararlanmaya hak kazandı. İşletme gideri desteği kapsamında 80 bin lira, kuruluş desteği kapsamında 299 bin 850 lira ve kuruluş işlemleri desteği kapsamında 20 bin lira hibe alan Güler, kahvaltı salonunun demirbaşlarını bu destekle karşılayarak hayalini kurduğu işletmeyi kısa sürede hizmete açtı.

3 yaşında geçirdiği rahatsızlık sebebiyle işitme engelli olarak, işitme cihazı yardımıyla hayatını sürdüren Hande Hanife Güler, AA muhabirine, paylaşmanın kendisi için büyük anlam taşıdığını ve bu nedenle kahvaltı salonu açmaya karar verdiğini söyledi.

İŞKUR desteğiyle cesaretlendiğini ve kendi işini kurma hayalini gerçeğe dönüştürdüğünü belirten Güler, "Maddi yükümü çok hafiflettiler. Herkes bu fırsatı değerlendirsin isterim. Kendilerine inansınlar, pes etmesinler, cesaret etsinler." dedi.