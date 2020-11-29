Eskişehir’in risk haritası son bir ayda kızardı! 125 kişi hayatını kaybetti
ESKİŞEHİR, koronavirüs vakalarının artış göstermesi nedeniyle son 1 ayda 'Hayat Eve Sığar' programındaki risk haritasında 'çok riskli bölge' anlamına gelen kırmızı boyandı. Sadece son 10 günde 125 kişinin hayatını kaybettiği şehirde 780 kişi hastanede, yaklaşık 5 bin 800 kişi ise evlerinde tedavi görüyor.
Eskişehir'de koronavirüs vakalarındaki artış endişeye neden olmaya devam ediyor. Yaklaşık 875 bin nüfuslu kentte mart ayından bu yana 125’i son 10 günde olmak üzere toplam 427 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Koronavirüs tedavisi yapılan Yunus Emre Devlet, Şehir Hastanesi ve Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerinin pandemi servislerinde 185’i yoğun bakım olmak üzere yaklaşık 780 kişi koronavirüs tedavisi görüyor. Test sonuçları pozitif olmasına karşı ciddi belirtisi olmayan 5 bin 800 kişi ise evlerinde tedavi ediliyor.
Eskişehir'deki koronavirüs vakalarındaki artış Sağlık Bakanlığı'nın HES mobil uygulamasına da yansıdı. Eskişehir'in risk haritası son 1 ayda kentin neredeyse tamamında 'yüksek risk' anlamına gelen kırmızı renge boyandı. Eskişehir'de genel olarak maske zorunluluğuna uyulduğu gözlenirken, özellikle tramvay ve halk otobüsleri gibi toplu taşıma araçlarında sosyal mesafe kuralına dikkat edilmemesi ise endişe yaratıyor.
HES mobil programı üzerindeki risk haritasını görenler ise bu durumu tedbir almayanların bir sonucu olarak değerlendiriyor. Hasan Yılmaz, risk haritasında kentin tamamının kırmızı olmasını "İyice renkli olmuşuz, kötüye doğru gidiyoruz" diyerek yorumlayıp, "İnsanların dışarı çıkmaması lazım. Bu cumartesi geçen haftaya göre biraz daha iyi. Eskişehir'in haritasını Doktorlar ve Hamamyolu caddelerinden görürsünüz. Ama manzara çok kötü. Dediğim gibi felaket" dedi.
Özel şirkette çalışan Gürkan Tomsuk da riskin farkında olduklarını ancak ister istemez insanlarla temas halinde bulunduklarını kaydederek, "Üzülüyorum. İnsanların bu virüsle savaşması kötü bir şey. Aslında evde oturmamız gerekiyor ama şu an dışarı çıkmak zorundayız. Hayat devam ediyor. Ben özel sektörde çalışan bir insanım. Sadece bir gün iznim var. Bu günde de kendi ihtiyaçlarımı sağlamak zorundayım.