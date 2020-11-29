Eskişehir’in risk haritası son bir ayda kızardı! 125 kişi hayatını kaybetti

Özel şirkette çalışan Gürkan Tomsuk da riskin farkında olduklarını ancak ister istemez insanlarla temas halinde bulunduklarını kaydederek, "Üzülüyorum. İnsanların bu virüsle savaşması kötü bir şey. Aslında evde oturmamız gerekiyor ama şu an dışarı çıkmak zorundayız. Hayat devam ediyor. Ben özel sektörde çalışan bir insanım. Sadece bir gün iznim var. Bu günde de kendi ihtiyaçlarımı sağlamak zorundayım.