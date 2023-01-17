Eskişehir'deki vahşette yeni gelişme! Boğazı kesilerek öldürülmüştü: Tuğçe Can’ın katil zanlısı tutuklandı!

Gözaltına alınan şüpheli sağlık kontrolü için Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada yapılan kontrolde Onur K.’nin yakalanmadan önce ilaç içerek intihara teşebbüs ettiği anlaşıldı. Hastanede midesi yıkanan katil zanlısı yoğun bakımda tedavi altına alındı. Hastanede hayati tehlikeye atlatan zanlı, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.