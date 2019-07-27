Eskişehir'deki kan donduran cinayetin şüphelileri adliyede

Eskişehir'deki kan donduran cinayetin şüphelileri adliyede

ESKİŞEHİR'de Afganistan uyruklu kişi, evinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu öldürüldü. Cesedi parçalara ayırarak valizlere koyduğu iddia edilen katil zanlısı, polisin düzenlediği operasyonda yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

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ESKİŞEHİR'de Afganistan uyruklu kişinin parçalara ayrılmış cesedi bulundu.

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Eskişehir'deki kan donduran cinayetin şüphelileri adliyede - Sayfa 2

Alınan bilgiye göre, Erenköy Mahallesi Bozkaya Sokak'taki tek katlı evde yaşayan Afganistanlı Malik Gülen (27) ile vatandaşı Beitollah Tatlıdil (22) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

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Eskişehir'deki kan donduran cinayetin şüphelileri adliyede - Sayfa 3

İddiaya göre, tartışmanın bir süre sonra kavgaya dönüşmesi sonucu Tatlıdil, Gülen'i bıçakla öldürüp parçalara ayırdıktan ve valizlere yerleştirdikten sonra olay yerinden kaçtı.

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Eskişehir'deki kan donduran cinayetin şüphelileri adliyede - Sayfa 4

Bir süre sonra eve gelen Malik Gülen'in yakınları, kan izlerini görerek durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, evin avlu kısmında Gülen'in parçalara ayrılmış ve valizlere konulmuş haldeki cesedini buldu.

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