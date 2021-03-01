Eskişehir'deki aile katliamı! Katil zanlısının eve giriş görüntüleri ortaya çıktı yeni detaylar
ESKİŞEHİR’de İlkay-Emel Tokkal çifti ile 4 yaşındaki çocukları Ali Doruk'u evlerinde bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Mehmet Şerif Boğa’nın evinde bulunan çorap ve ayakkabıdaki kan örnekleri ailenin kan örnekleriyle eşleşti. İfadelerinde suçlamayı kabul etmeyen Boğa’nın Tokkal ailesinin evine girişi ile çıkışını gösteren güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkarken, zanlının kendisine inşaat işçisi görüntüsü verdiği ve 73 dakika evde kaldığı belirlendi.
Eskişehir’de cep telefonu satış ve tamiri yapan İlkay Tokkal’ın eşi Emel’in ilk evliliğinden olan ve İzmir'de yaşayan kızı Beyzanur Kayaalp, geçen 16 Şubat günü annesine ulaşamayınca polisten yardım istedi. İhbar üzerine polis ekipleri, İlkay-Emel Tokkal çiftinin Odunpazarı ilçesi Deliklitaş Mahallesi Hamamyolu Caddesi’ndeki bir apartmanın 5’nci katındaki evine geldi. Çilingir yardımıyla içeri giren polis ekipleri, İlkay Tokkal (42) ve eşi Emel Tokkal (41) ile çiftin 4 yaşındaki oğulları Ali Doruk'u bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, başlattıkları soruşturma kapsamında özel ekip kurdu.
Çevredeki 450 kadar MOBESE ile güvenlik kameralarının görüntüleri incelemeye alan polis ekipleri, cinayetlerin ortaya çıkmasının ardından olay yerinde kendisini yere atarak gözyaşı döken İlkay Tokkal’ın eski iş ortağı evli ve 2 çocuk babası Mehmet Şerif Boğa’nın katil zanlısı olduğunu belirledi.
Evinde kanlı çorap ve ayakkabı ele geçirilen Boğa, çıkarıldığı mahkemece 3 akrabasıyla birlikte ‘canavarca hisle eziyet çektirerek birden fazla kişiyi kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak, cezaevine koyuldu. Eskişehir L Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutulan Boğa’nın koronavirüs nedeniyle 10 gün karantinaya alındığı daha sonra normal koğuşa alınacağı öğrenildi.