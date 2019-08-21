Eskişehir’de zincirleme trafik kazası 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı
ESKİŞEHİR’de 3 TIR, 1 kamyon ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza araçlarına sıkışan 2 TIR şoförü, itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin yoğun çalışmasıyla kurtarıldı. Ayrıca kaza alanında yapılan kurtarma operasyonunu sırasında bir vatandaşın kız arkadaşına sarılarak izlemesi dikkat çekti.
ESKİŞEHİR-Ankara çevreyolu Hava Müzesi önünde yaşanan kazada; çevreyolu üzerinden ilerleyen 06 AB 243 plakalı otomobil sürücüsü Ayşe Y., iddialara göre ani fren yaptı.
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Bu esnada arkadan gelen Metehan Ö. idaresindeki 26 YD 079 plakalı kamyon, 14 EB 286 Hüseyin G. idaresindeki plakalı TIR, Mehmet Çoğultuğ idaresindeki 47 PL 167 plakalı TIR, Muharrem Çoğultuğ 21 LB 432 plakalı TIR ve 26 UN 099 otomobil çarpıştı.
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Meydana gelen zincirleme trafik kazasında TIR şoförleri Mehmet Çoğultuğ ve Muharrem Çoğultuğ araçları içinde sıkıştı.
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Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık, Eskişehir İtfaiyesi ve polis ekiplerine bildirdi.
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