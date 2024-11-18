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Eskişehir'de yolcu otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

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Eskişehir'de yolcu otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Eskişehir'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 41 kişi yaralandı.

Eskişehir'de yolcu otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Eskişehir-Seyitgazi kara yolunun Derbent mevkisinde Ömer Yeşilyurt (43) idaresindeki Kamil Koç firmasına ait 16 BGZ 569 plakalı yolcu otobüsü, yoldan çıkarak devrildi.

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Eskişehir'de yolcu otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Eskişehir'de yolcu otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Kazada ilk belirlemelere göre yolculardan Nihat Yüceler'in (56) öldüğü, 41 kişinin yaralandığı bildirildi.

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Eskişehir'de yolcu otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edildi.

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