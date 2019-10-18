Eskişehir'de yabancı uyruklu anne ve kız Porsuk Çayı'na düştü
ESKİŞEHİR’de Porsuk Çayı'na düşen Iraklı Lamya Al Azzov Sharn (30) ve 2 yaşındaki kızı Lenya, çevredekiler tarafından kurtarıldı. Anne ve kızı hastanede tedaviye alındı.
ESKİŞEHİR’de kızıyla birlikte Porsuk Çayı'na düşen yabancı uyruklu bir kadın kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
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Eskişehir’de oturan Irak uyruklu Lamya Al Azzov Sharn, kucağındaki 2 yaşındaki kızı Lenya ile Odunpazarı ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi’ne geldi.
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Anne, kızıyla birlikte Porsuk Çayı kıyısında dolaşmak istedi.
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Ancak dengesini kaybedip Porsuk Çayı’na düştü.
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