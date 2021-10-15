Eskişehir'de vahşet! Sevgilisini sokak ortasında dövdü yardım etmek isteyenlere saldırdı
Kadına şiddet bitmiyor! Son korkunç haber Eskişehir'den geldi. Sokakta tartıştığı sevgilisini yumruk ve tekmelerle döven kişi yardım etmek isteyenlere de saldırdı. Şüpheli gözaltına alındı.
ESKİŞEHİR’de T.Y. (38), sokakta birlikte yürüdüğü sevgilisi B.G.’yi (35) aralarında çıkan tartışmada yumruk ve tekme atarak dövdü. Yere düşen kadın başını çarparak yaralanırken, T.Y. kadının şikayeti sonrası gözaltına alınıp, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Olay, dün Tepebaşı ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Sakarya-1 Caddesi üzerine meydana geldi. T.Y. sevgilisi B.G. ile sokakta yürürken aralarında tartışma çıktı.
T.Y., omuz attıktan sonra genç kadını yumrukladı, tekme atarak yere düşürdü. Kadın başını kaldırıma çarparak yaralandı.
T.Y., kadına yardımcı olmak isteyenlere de saldırdı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan B.G., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.