Eskişehir'de vahşet! Genç kızı öldürdü, testere ile parçalara ayırıp çöp kutularına attı
ESKİŞEHİR'de bir dönem Saddam Hüseyin'in ordusunda binbaşı olarak görev yapan Ali Challab Al-Abbood'un 21 gündür kayıp olan kızı Irak uyruklu Sally'in (20) kan donduran bir vahşete kurban gittiği ortaya çıktı. 21 gün sonra gözaltına alınan zanlı Amjed Mohsin Mohammed'i (28) çorabındaki DNA ele verdi.
Eskişehir'e 5 yıl önce gelen ve bir dönem Saddam Hüseyin'in ordusunda binbaşı olarak görev yapan Ali Challab Al-Abbood'un iki kızından biri olan Sally Ali Challab Al-Abbood (20), 2 Eylül'de ortadan kayboldu. Ailesi gece yarısına kadar dönmeyen Sally için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu. 21 gün sonra genç kızın Irak'lı katil tarafından parça parça çöpe atıldığı ortaya çıktı.
Bulgaristan'a kaçarken yakalandı
Özel ekip, Sally'i bulmak için araştırmalara başladı, gidebileceği tüm adresler kontrol edildi. Sally'nin en son arkadaşı Amjed Mohsin Mohammed'in (28) evine gittiği tespit edildi. Kırklareli üzerinden yasa dışı yollarla Bulgaristan'a kaçmaya çalışırken yakalanarak Eskişehir'e getirilen Mohammed, dün çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
Eve girişi var, çıkışı yok
Cinayet şüphelisi olduğu değerlendirilen Irak uyruklu Amjed Mohsin Mohammed'in tutuklanması ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Özel ekip, geriye dönük yaklaşık 10 bin saat güvenlik kamerası görüntüsü inceledi. Sally'nin en son Mohammed ile Yenibağlar Mahallesi'ndeki evine gittikleri ancak Sally'in adresten çıkmadığı anlaşıldı. Ayrıca Sally'nin cep telefonu sinyalinin en son Mohammed'in evinden verdiğini tespit edildi.
Balta ve testere satın almış
Polis ekiplerince yapılan araştırmada Mohammed´in evinin yakınındaki bir hırdavatçıdan önce balta alıp, kullanamadığını söyleyerek testere ile değiştirdiği ortaya çıktı. Ayrıca poşet ve naylon aldığı tespit edilen Mohammed´in güvenlik kamerası görüntülerinde ilki saat 04.00'te olmak üzere evden birçok kez çöp atmak için çıktığı belirlendi.