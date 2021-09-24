Eskişehir'de vahşet! Genç kızı öldürdü, testere ile parçalara ayırıp çöp kutularına attı

Eve girişi var, çıkışı yok

Cinayet şüphelisi olduğu değerlendirilen Irak uyruklu Amjed Mohsin Mohammed'in tutuklanması ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Özel ekip, geriye dönük yaklaşık 10 bin saat güvenlik kamerası görüntüsü inceledi. Sally'nin en son Mohammed ile Yenibağlar Mahallesi'ndeki evine gittikleri ancak Sally'in adresten çıkmadığı anlaşıldı. Ayrıca Sally'nin cep telefonu sinyalinin en son Mohammed'in evinden verdiğini tespit edildi.