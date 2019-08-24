Eskişehir'de ürküten görüntü! 17 metre derinliğinde etrafını taşlarla çevirdiler
ESKİŞEHİR Sivrihisar'daki bir arazide 7 metre çapında obruk oluştu. Tarlanın sahibi de olan Mahalle Muhtarı Mehmet Çimen, vatandaşların zarar görmemesi için çapı 7, derinliği 17 metreyi bulan obruğun etrafını taşlarla çevirdi.
Eskişehir, Afyonkarahisar ve Konya il sınırlarının kesiştiği bölgeye yakın yerde bulunan, ilçeye bağlı kırsal Kaldırım Mahallesi'ndeki obruğu görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Çimen, gazetecilere yaptığı açıklamada, obruk oluşumunun çevre halkını endişelendirdiğini söyledi.
Yerleşim alanına yakın
Obruğun yerleşim alanı yakınında oluştuğu bilgisini veren Çimen, hemen hemen üçte birinin suyla dolu olduğunu belirterek, şöyle konuştu: Sadece bizim mahallemizde olan bir durum olmadığını öğrendik. Örneğin yakınımızdaki Sığırcık Mahallesi'nde de bu tarz obruklar var.
Sebebi bilinemiyor
Sebebinin ne olduğunu henüz bilemiyoruz. Civarda su kanalı vardı, daha sonra kesildi. Sular aşağı çekildi. Ondan kaynaklanıyor olabilir.
Çimen, yetkilileri durumdan haberdar ettiklerini ve inceleme yapılmasını beklediklerini sözlerine ekledi.