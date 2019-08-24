Eskişehir'de ürküten görüntü! 17 metre derinliğinde etrafını taşlarla çevirdiler

Yerleşim alanına yakın

Obruğun yerleşim alanı yakınında oluştuğu bilgisini veren Çimen, hemen hemen üçte birinin suyla dolu olduğunu belirterek, şöyle konuştu: Sadece bizim mahallemizde olan bir durum olmadığını öğrendik. Örneğin yakınımızdaki Sığırcık Mahallesi'nde de bu tarz obruklar var.