Eskişehir'de Tokkal ailesinin katil zanlısı hakim karşısında: Benim vicdanım rahat
ESKİŞEHİR'de 3 kişilik Tokkal ailesinin, evlerinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi. Mehmet Şerif B. savunmasında "Benim vicdanım rahat. Aradığınız katil ben değilim, katil dışarıda. 50 kez söyledim, ben yapmadım" dedi.
Eskişehir'de 3 kişilik Tokkal ailesinin, evlerinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.
1. Ağır Ceza Mahkemesindeki ikinci duruşmaya maktul İlkay Tokkal'ın eski ortağı tutuklu Mehmet Şerif B. (29) cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tarafların avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.
Mehmet Şerif B. savunmasında, Tokkal ailesinin evdeki cansız bedenlerin bulunmasından bir gün önce, öldürülen İlkay Tokkal'ın iş yerine gidip birbirlerine sarıldıklarını, bir saat kaldıktan sonra ayrıldığını söyledi.
Mahkemenin adaletine güvendiğini ifade eden sanık, savunmasında şu ifadelere yer verdi: