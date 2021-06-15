Eskişehir'de 'tek suçum' deyip isyan etti! Köpek beslerken canını zor kurtardı

Eskişehir’de oturan hayvansever evli ve 3 çocuk annesi Aysun Korkar, oğlu Arda ve arkadaşı Beyza Yerlikaya ile önceki gün sokak hayvanlarını beslemek için Odunpazarı ilçesine bağlı kırsal Akpınar Mahallesi'ne gitti.