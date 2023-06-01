Eskişehir'de şüpheli öüm! Sevgilisinden mahkemede pişkin savunma: "Evlilik planı yapıyorduk"

Kendisine bunun sorun olmadığını söyledim. Biz zaten evlilik planı yapıyorduk. Ağustos ayında babası yurt dışından gelince söyleyecektik. Olayın aydınlatılmasını en çok ben istiyorum. İnsanları da anlıyorum ama işlemediğin bir suçtan dolayı tutukluyum” dedi.