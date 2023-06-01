Eskişehir'de şüpheli öüm! Sevgilisinden mahkemede pişkin savunma: "Evlilik planı yapıyorduk"
ESKİŞEHİR'de 2’nci kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Zerin Kılınç’ın ölümüyle ilgili soruşturmada tutuklanan sevgilisi Yılmaz S. mahkemede verdiği ifadesinde “Olayın aydınlatılmasını en çok ben istiyorum” dedi. Mahkeme çıkışı adliye önünde açıklama yapan avukat Ahmet Seyhan, "Pişkin bir savunması var. Bunları belirttik. Hiçbir şekilde pişmanlık duygusu yok. Mahkemedeki beyanlarından bu çok net açıktı, bunları gördük" ifadelerini kullandı.
Eskişehir 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk celsesinde tutuklu sanık Yılmaz S. mahkeme salonunda hazır edildi. Mahkemeye maktul Zerin Kılınç’ın ailesi, olayın görgü tanığı 3 kişi ve taraf avukatları katıldı. Saat 14.00’da başlayan ve 19.30’da sona eren davada müebbet hapis istemiyle yargılanan tutuklu sanık Yılmaz S., üzerine atılı suç hakkında kendisini savundu. Evlilik planı yaptıkları Zerin Kılınç’ın camdan atlayarak intihar ettiğini savunan Yılmaz S., “Olayın aydınlatılmasını en çok ben istiyorum” dedi.
“Evlilik planı yapıyorduk”
Maktul Zerin Kılınç ile evlilik planı yaptıkları sırada yaşanan olayla ilgili bir suçunun olmadığını iddia eden tutuklu sanık Yılmaz S., “Ev sahibi Zerin’in kardeşini arayıp 'Zerin birisiyle yaşıyor. Kirayı o getirdi ve almadım. Nikahsız yaşıyorlar' demiş. Zerin’in morali bozulmuştu.
Kendisine bunun sorun olmadığını söyledim. Biz zaten evlilik planı yapıyorduk. Ağustos ayında babası yurt dışından gelince söyleyecektik. Olayın aydınlatılmasını en çok ben istiyorum. İnsanları da anlıyorum ama işlemediğin bir suçtan dolayı tutukluyum” dedi.
Ben 11 aydır gözyaşı döküyorum”
Mahkemede söz alan Zerin Kılınç’ın annesi Telli Özokçu, torununun Yılmaz S.’den korktuğunu belirtirerek “Zerin birkaç aydır bizden uzaklaşmıştı. Konuştuğumuzda 'Kimmiş, ne evlenmesi' dedim.