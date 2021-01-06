Eskişehir'de polis memurunun başına telsizle defalarca vurdu bir türlü yargılanamadı
ESKİŞEHİR'de polis memuru A.Ü. (55) uyardığı kişi tarafından saldırıya maruz kaldı. Saldırganın, polisin başına defalarca telsizle vurduğu görüntüler ortaya çıktı. Kan donduran olayda saldırgan elini kolunu sallayarak gezerken bir buçuk yıldır hangi mahkemede yargılanacağı çözülemedi. İşte olayın detayları ve saldırganın şok ifadesi...
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Koruma Şubesi’nde görevli polis memuru A.Ü., 2019 yılının Temmuz ayında, nöbet tuttuğu Tepebaşı Kaymakamlığı önünde yüksek sesle telefonla konuşan K.B.’yi uyardı. İkili arasında tartışma çıkarken K.B. polis memuruna saldırdı.
Saldırgan, yere düşerek bayılan polis memuru A.Ü.’nün, başına elinden aldığı telsizle dakikalarca vurdu.
Sabah 04.40 sıralarında meydana gelen olayda, yakındaki bir kurumun güvenlik görevlisi de saldırgan K.B.’yi durdurmayınca polise haber verdi.
Kısa sürede gelen polis ekipleri, K.B.’yi yakalayıp gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen saldırgan tutuklanırken, başından ağır yaralanan polis memuru A.Ü. hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.