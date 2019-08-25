Eskişehir'de otomobilin çarptığı başıboş iki at telef oldu

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Eskişehir'de otomobilin çarptığı başıboş iki at telef oldu

ESKİŞEHİR'de, çevre yolunda başıboş dolaşan 2 at, otomobilin çarpması sonucu telef oldu. Kaza anı, cep telefonu kamerasına yansırken, telef olan atlar nedeniyle yol, bir süre trafiğe kapandı ve kilometrelerce kuyruk oluştu.

Eskişehir'de otomobilin çarptığı başıboş iki at telef oldu - Sayfa 1

ESKİŞEHİR'de Musa Özgül, eşi ve 2 çocuğunun bulunduğu 16 AAT 714 plakalı otomobille çevre yoluna çıktı.

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Eskişehir'de otomobilin çarptığı başıboş iki at telef oldu - Sayfa 2

Ankara yönüne giden Özgül, diğer şeritten gelen ve aniden önüne çıkan başıboş atlara çarptı.

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Eskişehir'de otomobilin çarptığı başıboş iki at telef oldu - Sayfa 3

Kazada otomobil, hurdaya dönerken; atlar ise telef oldu.

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Eskişehir'de otomobilin çarptığı başıboş iki at telef oldu - Sayfa 4

Kaza nedeniyle çevre yolunda trafik, tek şeritten sağlanırken, kilometrelerce kuyruk oluştu.

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