Eskişehir'de küçük Yezda babasına koşarken canından oldu

Eskişehir'de küçük Yezda babasına koşarken canından oldu

ESKİŞEHİR’de babalarını iş yerinde ziyaret etmek için yolun karşısına geçmeye çalışan iki kardeşten Yezda Elif Kaya (13), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Eskişehir'de küçük Yezda babasına koşarken canından oldu - Sayfa 1

ESKİŞEHİR’de, 13 yaşındaki bir kız çocuğu, babasının yanına gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışırken bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

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Eskişehir'de küçük Yezda babasına koşarken canından oldu - Sayfa 2

Edinilen bilgilere göre, kaza çevreyolu Ankara istikameti Eskişehir Emniyet Müdürlüğü karşısında gerçekleşti.

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Eskişehir'de küçük Yezda babasına koşarken canından oldu - Sayfa 3

Yezda Elif Kaya (13), kendinden 1 yaş büyük ablası ile yolun karşısında kendilerini bekleyen baba Sami Kaya’nın yanına gitmek üzere çevreyolun kenarında durdu.

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Eskişehir'de küçük Yezda babasına koşarken canından oldu - Sayfa 4

Yezda, ablasının yanından ayrılarak aniden yola fırladı.

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