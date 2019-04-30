Eskişehir'de küçük Yezda babasına koşarken canından oldu
ESKİŞEHİR’de babalarını iş yerinde ziyaret etmek için yolun karşısına geçmeye çalışan iki kardeşten Yezda Elif Kaya (13), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
İhlas Haber Ajansı
ESKİŞEHİR’de, 13 yaşındaki bir kız çocuğu, babasının yanına gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışırken bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
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Edinilen bilgilere göre, kaza çevreyolu Ankara istikameti Eskişehir Emniyet Müdürlüğü karşısında gerçekleşti.
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Yezda Elif Kaya (13), kendinden 1 yaş büyük ablası ile yolun karşısında kendilerini bekleyen baba Sami Kaya’nın yanına gitmek üzere çevreyolun kenarında durdu.
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Yezda, ablasının yanından ayrılarak aniden yola fırladı.
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