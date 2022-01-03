Eskişehir’de koronavirüs alarmı vakalar patladı! Etkinliler iptal edildi

En az iki doz aşı olan 18 yaş ve üstü kişilerin oranı ise Eskişehir'de yüzde 85 olarak açıklandı. Hem vaka artışı hem de test yaptırmak isteyenler nedeniyle özellikle Eskişehir Şehir Hastanesi, Yunus Emre Devlet Hastanesi ve Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde uzun kuyruklar oluştu.