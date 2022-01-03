Eskişehir’de koronavirüs alarmı vakalar patladı! Etkinliler iptal edildi
ESKİŞEHİR'de en az iki doz aşı olan kişilerin oranı yüzde 85'e ulaşmasına rağmen artan koronavirüs vakalarının ardından hastanelerde test kuyrukları uzadı. Covid-19 nedeniyle evlerinde tedavi görenlerin sayısı, son 1 haftada 8 bin 678'den 14 bin 485 kişiye yükseldi. Valilik, toplu etkinlikler için maske, mesafe ve hijyen uyarısı yaparken, Büyükşehir Belediyesi ise ocak ayında yapılması planlanan sergi, tiyatro ve konser organizasyonlarının iptal edildiğini duyurdu.
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs risk haritasında son 1 aylık süreçte 900 bin nüfusa sahip Eskişehir, 3 kez vaka oranı en çok artan iller arasında yer aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medyadan açıkladığı son verilerde de Eskişehir'in vaka oranı 100 bin kişide 335,72 seviyesinden 23,07 artışla 358,79'a yükseldi.
En az iki doz aşı olan 18 yaş ve üstü kişilerin oranı ise Eskişehir'de yüzde 85 olarak açıklandı. Hem vaka artışı hem de test yaptırmak isteyenler nedeniyle özellikle Eskişehir Şehir Hastanesi, Yunus Emre Devlet Hastanesi ve Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde uzun kuyruklar oluştu.
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki kuyrukta test sırası bekleyen Sinem Gençsoy "Tüm eklemlerim ağrıyor, başım ağrıyor. Test olmaya geldim" dedi
İran uyruklu üniversite öğrencisi Amir Ali de eşinin verdiği testin pozitif çıkması üzerine hastaneye geldiğini belirterek "Dün de eşim geldi, maalesef 40 dakika yukarıda bekledi. Eşim pozitifti, benim 5 gün geçti şükür bir şeyim yok. Üçüncü aşımı oldum. Belirtim yok ama tedbir amacıyla geldim" diye konuştu.