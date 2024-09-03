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Eskişehir'de korkunç olay! Tuğba hemşire evlilik yıl dönümünde aracında ölü bulundu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Eskişehir'de korkunç olay! Tuğba hemşire evlilik yıl dönümünde aracında ölü bulundu

Eskişehir'de Tuğba hemşire, park halindeki otomobilde ölü bulundu. Polis, birinci evlilik yıl dönümünde cesedi bulunan hemşirenin ölümünü araştırıyor.

Eskişehir'de korkunç olay! Tuğba hemşire evlilik yıl dönümünde aracında ölü bulundu

Odunpazarı ilçesi Vadişehir Mahallesi 5628. Sokak'ta, 26 AIC 139 plakalı aracın arka camının kırıldığını fark eden vatandaşlar, otomobilin arka koltuğunda bir kadının hareketsiz olduğunu gördü.

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Eskişehir'de korkunç olay! Tuğba hemşire evlilik yıl dönümünde aracında ölü bulundu

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, boğazında kesikler bulunduğu ve kimliğinin Tuğba Koç (25) olduğu tespit edilen kadının öldüğünü belirledi.

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Eskişehir'de korkunç olay! Tuğba hemşire evlilik yıl dönümünde aracında ölü bulundu

Olay yeri inceleme ekibi ve savcının çalışmasının ardından Koç'un cansız bedeni, otopsi için hemşire olarak görev yaptığı Eskişehir Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

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Eskişehir'de korkunç olay! Tuğba hemşire evlilik yıl dönümünde aracında ölü bulundu

Geçen yıl 3 Eylül'de evlenen ve birinci evlilik yıl dönümünde cesedi bulunan kadının ölüm nedeninin tespiti için polis tarafından başlatılan çalışma sürüyor.

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