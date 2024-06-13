Eskişehir'de korkunç olay! Kızını ve torununu öldürdü

Adana'dan kente gelen Osman Nuri Keskin, Odunpazarı ilçesi Yanartaş Sokağı'ndaki evinden çocuğuyla çıkıp iş yerine gitmek için otomobiline binen kızı Merve Karabaş'a (31) ve uzaklaşmaya çalışan torunu Alp Karabaş'a (7) tabancayla ateş etti.