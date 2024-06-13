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Eskişehir'de korkunç olay! Kızını ve torununu öldürdü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Eskişehir'de korkunç olay! Kızını ve torununu öldürdü

Eskişehir'de babası tarafından silahla vurulan kadın ile 7 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti.

Eskişehir'de korkunç olay! Kızını ve torununu öldürdü

Adana'dan kente gelen Osman Nuri Keskin, Odunpazarı ilçesi Yanartaş Sokağı'ndaki evinden çocuğuyla çıkıp iş yerine gitmek için otomobiline binen kızı Merve Karabaş'a (31) ve uzaklaşmaya çalışan torunu Alp Karabaş'a (7) tabancayla ateş etti.

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Eskişehir'de korkunç olay! Kızını ve torununu öldürdü

Keskin'in çevredekiler tarafından darbedildiği olay yerine ihbar üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Eskişehir'de korkunç olay! Kızını ve torununu öldürdü

Sağlık ekipleri, anne ile araca yaklaşık 20 metre uzaklıktaki oğlunun yaşamını yitirdiğini belirledi.

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Eskişehir'de korkunç olay! Kızını ve torununu öldürdü

Kızıyla husumeti bulunduğu öğrenilen Keskin ise hastanedeki tedavisinin ardından Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

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