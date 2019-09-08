Eskişehir'de kontrolden çıkan otomobil gölete devrildi: 1 ölü 1 yaralı

Çevredekiler tarafından otomobilden çıkarılan yaralı Recep Tektaş ve Zehra Özbek, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Recep Tektaş doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.