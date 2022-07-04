Eskişehir'de konser veren İrem Derici'nin pembe saten elbisesi nefes kesti...

Şarkılarıyla, kendine has sesiyle, dobra tavırlarıyla hafızalara kazınan İrem Derici kendisi gibi şarkıcı Cem Belevi ile aşk yaşamıştı. Ayrıldıklarını sosyal medyadan duyuran Derici "Bundan sonra bütün sarı taksiler benim, daldan dala. Öyle güzel, küçük küçük flörtlerle kapatacağım yazı" ifadelerini kullanmıştı. Yaşadığı hüsran dolu ilişkinin ardından son hız konserlerine devam eden Derici son olarak Eskişehir'de hayranlarıyla buluştu. Her yaptığı olay olan güzel şarkıcı giydiği pembe saten elbisesiyle göz kamaştırdı.