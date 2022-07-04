Eskişehir'de konser veren İrem Derici'nin pembe saten elbisesi nefes kesti...
Sesiyle, dobra tavırlarıyla adından söz ettiren İrem Derici meslektaşı Cem Belevi ile aşk yaşamış, ayrılık iddialrını da sosyal medyadan duyurmuştu. Derici yaşadığı ilişkinin ardından son hız konserlerine devam ediyor. Son olarak Eskişehir'de hayranlarıyla buluşan güzel şarkıcı giydiği pembe saten elbisesiyle nefes kesti...
Şarkılarıyla, kendine has sesiyle, dobra tavırlarıyla hafızalara kazınan İrem Derici kendisi gibi şarkıcı Cem Belevi ile aşk yaşamıştı. Ayrıldıklarını sosyal medyadan duyuran Derici "Bundan sonra bütün sarı taksiler benim, daldan dala. Öyle güzel, küçük küçük flörtlerle kapatacağım yazı" ifadelerini kullanmıştı. Yaşadığı hüsran dolu ilişkinin ardından son hız konserlerine devam eden Derici son olarak Eskişehir'de hayranlarıyla buluştu. Her yaptığı olay olan güzel şarkıcı giydiği pembe saten elbisesiyle göz kamaştırdı.
Göz kamaştırdı
Tatil molası biten Derici, Eskişehir'de sevenleriyle buluştu. Güzel şarkıcı sosyal medya hesabından pembe saten elbisesiyle adeta göz kamaştırdığı anları paylaştı.
Pembe saten elbisesiyle yıktı geçti
35 yaşındaki İrem Derici, derin bacak dekolteli, pembe saten bir elbise tercih etti.
Peş peşe paylaştı
Derici, peş peşe paylaştığı pozlarına ise güzel şarkıcı şu notu düştü...