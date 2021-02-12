Eskişehir'de kaybetmişti 30 yıl sonra buldu! Yeğeninin elinde görünce duygulandı
ESKİŞEHİR'de bir kişi, çocukluk yıllarında babasının kendisi için satın aldığı fakat kaybettiği oyuncak arabayı yıllar sonra tekrar buldu. Yeğeninin elinde de eski oyuncaklarını görünce "metal oyuncak araba" biriktirmeye başladı.
İnternet siteleri, antikacılar ve eskicilerden satın aldığı eski arabaları tamir ederek 2 yılda 253 oyuncağı koleksiyonuna katan, özel bir firmada satış danışmanı olarak çalışan Barış Sarı, bunları evinin bir odasına kurduğu cam vitrinlerde saklıyor.
Sarı, henüz 8 yaşındayken kaybettiği oyuncak ambulansı bir internet sitesinde görünce, satın alarak koleksiyon yapmaya karar verdiğini anlattı.
Oyuncak arabalarda hatıralarını bulduğunu dile getiren Sarı, "Tüm erkek çocuklarda olduğu gibi benim de çocuklukta en sevdiğim oyuncak arabaydı. Pahalı da bir oyuncak. Bayramdan bayrama bir tane satın alırdım. Annem sağ olsun, metal oyuncak arabaların kıymetli olduğunun farkına varmış olacak ki 25-30 tanesini saklamış." dedi.
"Oyuncaklarımı yeğenimin elinde görünce duygulandım"
Sarı, "Yıllar sonra evlendik, çocuğum oldu. Oyuncaklarımı yeğenimin elinde görünce duygulandım. Hatıralarım gözümün önüne geldi. Babamın bana aldığı ambulansı bir gün internette görünce, 'ben bunları biriktireyim' dedim ve başladım." diye konuştu.