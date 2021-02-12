Eskişehir'de kaybetmişti 30 yıl sonra buldu! Yeğeninin elinde görünce duygulandı

Oyuncak arabalarda hatıralarını bulduğunu dile getiren Sarı, "Tüm erkek çocuklarda olduğu gibi benim de çocuklukta en sevdiğim oyuncak arabaydı. Pahalı da bir oyuncak. Bayramdan bayrama bir tane satın alırdım. Annem sağ olsun, metal oyuncak arabaların kıymetli olduğunun farkına varmış olacak ki 25-30 tanesini saklamış." dedi.