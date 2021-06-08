Eskişehir'de karı-koca birlikte 'kule' yaptılar! Sipariş yağıyor: Bu kadarını beklemiyorduk
ESKİŞEHİR'de organik çilek yetiştirme ve hobi bahçesi oluşturma hedefiyle yola çıkan çift, kendileri akıl ettikleri yöntemle verim artışı sağladı.
Kentte yaşayan 3 çocuklu Tahir ve Mukadder Turhan çifti, 2017 yılında Eskişehir-Kütahya kara yolu kenarında 15 dönüm büyüklüğündeki araziye çilek fidesi dikerek üretime başladı.
Araziden yılda yaklaşık 40 ton ürün alan girişimciler, birim alandan elde ettikleri verimi artırmak için internette izledikleri çiftçilik videolarından esinlenerek 3 ay önce 100 metrekarede kule saksı uygulamasını denedi.
Üst üste dizdikleri saksılardan yüksek verim elde eden çift, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde balkon ve bahçelerinde çilek yetiştirmek isteyenlerin talebinin artması üzerine internetten meyvenin yanı sıra fide satışı da yapmaya başladı.
Tahir Turhan, özellikle salgın döneminde insanların toprağa ilgisinin arttığını söyledi.