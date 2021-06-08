BIST 1.448
DOLAR 8,61
EURO 10,49
ALTIN 524,19

Eskişehir'de karı-koca birlikte 'kule' yaptılar! Sipariş yağıyor: Bu kadarını beklemiyorduk

Anadolu Ajansı
Eskişehir'de karı-koca birlikte 'kule' yaptılar! Sipariş yağıyor: Bu kadarını beklemiyorduk

ESKİŞEHİR'de organik çilek yetiştirme ve hobi bahçesi oluşturma hedefiyle yola çıkan çift, kendileri akıl ettikleri yöntemle verim artışı sağladı.

Eskişehir'de karı-koca birlikte 'kule' yaptılar! Sipariş yağıyor: Bu kadarını beklemiyorduk

Kentte yaşayan 3 çocuklu Tahir ve Mukadder Turhan çifti, 2017 yılında Eskişehir-Kütahya kara yolu kenarında 15 dönüm büyüklüğündeki araziye çilek fidesi dikerek üretime başladı.

114
Eskişehir'de karı-koca birlikte 'kule' yaptılar! Sipariş yağıyor: Bu kadarını beklemiyorduk

Araziden yılda yaklaşık 40 ton ürün alan girişimciler, birim alandan elde ettikleri verimi artırmak için internette izledikleri çiftçilik videolarından esinlenerek 3 ay önce 100 metrekarede kule saksı uygulamasını denedi.

214
Eskişehir'de karı-koca birlikte 'kule' yaptılar! Sipariş yağıyor: Bu kadarını beklemiyorduk

Üst üste dizdikleri saksılardan yüksek verim elde eden çift, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde balkon ve bahçelerinde çilek yetiştirmek isteyenlerin talebinin artması üzerine internetten meyvenin yanı sıra fide satışı da yapmaya başladı.

314
Eskişehir'de karı-koca birlikte 'kule' yaptılar! Sipariş yağıyor: Bu kadarını beklemiyorduk

Tahir Turhan, özellikle salgın döneminde insanların toprağa ilgisinin arttığını söyledi.

414