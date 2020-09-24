Eskişehir'de kapıcı korona olunca olanlar oldu! Yüzlerce kişiye karantina şoku

Polis ekipleri tarafından apartman girişlerine güvenlik şeritleri çekilirken, sitede yaşayan vatandaşların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanacak. Ayrıca yapılan karantina işlemi ardından Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerekli kontroller yapılarak evlerinde olmayan kişilere cezai işlem uygulanacağı bildirildi.