Eskişehir'de kapıcı korona olunca olanlar oldu! Yüzlerce kişiye karantina şoku
ESKİŞEHİR'de apartman görevlisinde Korona virüs çıkınca 500 kişi karantinaya alındı
Eskişehir‘de Uluönder Selva Sokak’ta bulunan 5 bloklu sitenin apartman görevlisi ve eşinin, rahatsızlıkları sonucu yaptırdıkları testte Korona virüs oldukları ortaya çıktı. Pozitif çıkan test sonucunda Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı filyasyon ekiplerince çalışma başlatıldı.
Apartman görevlisi ve eşinin temas halinde olduğu 5 blokta yaşayan yaklaşık 500 vatandaş, 14 gün boyunca karantina altına alındı. Tepebaşı Belediyesi’ne bağlı ekipler, apartmanda gerekli dezenfekte işlemleri yapıldı.
Polis ekipleri tarafından apartman girişlerine güvenlik şeritleri çekilirken, sitede yaşayan vatandaşların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanacak. Ayrıca yapılan karantina işlemi ardından Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerekli kontroller yapılarak evlerinde olmayan kişilere cezai işlem uygulanacağı bildirildi.
Karantinada bulunan bloklardan birinde yaşayan apartman yöneticisi Okan Süzbir, “Apartman görevlisinin eşi pozitif çıktı. Daha sonra bizim apartmana bakan apartman görevlimiz de pozitif çıkınca, karı-koca karantinaya alındı. Kendi evlerindeler şuan sağlık durumları gayet iyi. Bizim de sitemizdeki 5 binayı tedbir amaçlı karantinaya aldılar." dedi.