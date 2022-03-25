Eskişehir'de izlediği bir video hayatını değiştirdi! Evini görenler şaştı kaldı: Tek isteğim...



Bir süredir işsiz olduğunu, ancak insanların da yardımlarıyla hayvanlara yardım etmeye devam ettiğini ve bu zamana kadar 3 binden fazla hayvana elinin dokunduğunu dile getiren hayvansever, ”Elimden gelen imkânlarla ve insanlardan alığım destek ile hayvanlar ile birlikte yaşıyorum. Bu zamana kadar 2 ya da 3 binden fazla hayvana yardımcı oldum. Sosyal medya üzerinden insanların bulmuş oldukları kedi ve köpeklere elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum, onlara yuva buluyorum” şeklinde konuştu.