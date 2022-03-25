Eskişehir'de izlediği bir video hayatını değiştirdi! Evini görenler şaştı kaldı: Tek isteğim...
ESKİŞEHİR'de hayvansever Sami Makine, evini sokakta bulduğu 40 kedi ve 6 köpekle birlikte paylaşıyor.
Eskişehir’de 33 yaşındaki hayvansever Sami Makine, yaşamını onlarca kedi ve köpekle sürdürmekten hayli mutlu olduğunu anlattı. Makine, vaktinin tamamını da onların bakımı, ilaçları ve beslenmesi için harcıyor.
Evindeki kedileri zaman içinde sahiplendirirken, kendisine getirilen yeni kedileri de evinde ağırlıyor. Bugüne kadar yüzlerce kediye ve köpeğe bakan Makine, onları yeni yuvalarına kavuşturmaya çalışıyor.
Küçük yaşlarda izlemiş olduğu bir video sayesinde hayvanlara yardım etmeyi kendisine görev edinen Makine, ”Hayvan sevgim çocukken Alanya’ya giderken yapmış olduğum bir yolculukta gelişti. Bir abla otobüsün içinde bana bir video izletmişti. Videoda kaza yapan bir aracın dışında yaralı hayvanlar vardı. O videoyu izledikten sonra çok etkilendim, bütün hayvanlara yardım etmek istedim” dedi.
Bir süredir işsiz olduğunu, ancak insanların da yardımlarıyla hayvanlara yardım etmeye devam ettiğini ve bu zamana kadar 3 binden fazla hayvana elinin dokunduğunu dile getiren hayvansever, ”Elimden gelen imkânlarla ve insanlardan alığım destek ile hayvanlar ile birlikte yaşıyorum. Bu zamana kadar 2 ya da 3 binden fazla hayvana yardımcı oldum. Sosyal medya üzerinden insanların bulmuş oldukları kedi ve köpeklere elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum, onlara yuva buluyorum” şeklinde konuştu.