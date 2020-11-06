Eskişehir'de iki kadın girişimci üretiyor! Kilosu 60 lira olan 'mor patates'te hasat sevinci

Konuyla ilgili konuşan Hayriye Kuşçu, mor patates üretimine nasıl başladıklarını anlattı. Kuşçu, "Mor patatesin çok güçlü bir antioksidan olması, içerisindeki besin değerleri ve minerallerle insanları çok ciddi şekilde zayıflattığını gördüm. Tohumunu bularak ekimini yaptık. 4 aylık bir süreçte ekimini tamamladık ve şimdi de hasadını yapıyoruz. Çiftçi kızıyım yıllardır çiftçilikle uğraşıyorum. Mor patates dışında birçok ürün ekiyoruz." dedi.