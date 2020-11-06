Eskişehir'de iki kadın girişimci üretiyor! Kilosu 60 lira olan 'mor patates'te hasat sevinci
ESKİŞEHİR'de mor patates, ilk defa 2 kadın girişimci tarafından üretildi. Bağışıklığı güçlendirdiği söylenen mor patatesin kilosunun 60 liradan satıldığı söyleniyor.
Hayriye Kuşçu (43) ve Vijdan Dönmez (38) isimli kadın girişimciler, Seyitgazi ilçesine bağlı Büyükdere köyünde mor patates yetiştiriyor. Bu yıl 10 dönüm ekerek sektöre giren kadın girişimciler, hasadı başlayan mor patatesten 15-20 ton ürün bekliyor.
Vitamin deposu olan mor patates, Mayıs ayının sonlarında toprakla buluşurken Ekim ayında hasadı yapılıyor. Rengi ile reyonları süsleyen mor patatesin faydası ise saymakla bitmiyor.
Beyaz patatesten daha yoğun bir dokuya sahip olan mor patates, muzdan daha fazla potasyum içeriyor. Kilogram fiyatı 60 liraya satılan mor patates piyasada 'mor mücevher' olarak adlandırılıyor.
Konuyla ilgili konuşan Hayriye Kuşçu, mor patates üretimine nasıl başladıklarını anlattı. Kuşçu, "Mor patatesin çok güçlü bir antioksidan olması, içerisindeki besin değerleri ve minerallerle insanları çok ciddi şekilde zayıflattığını gördüm. Tohumunu bularak ekimini yaptık. 4 aylık bir süreçte ekimini tamamladık ve şimdi de hasadını yapıyoruz. Çiftçi kızıyım yıllardır çiftçilikle uğraşıyorum. Mor patates dışında birçok ürün ekiyoruz." dedi.