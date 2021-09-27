Eskişehir'de hobi olarak başladı! Bu sayede markete gitmiyor: Her sabah uyandığımda...
ESKİŞEHİR’in Mahmudiye ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki Üzeyir Güven, hobisi sayesinde pazar ve markete gitmiyor.
Mahmudiye’de bulunan evinin bahçesine 42 yıl önce farklı bitkiler ekmeye başlayan 3 çocuk babası Üzeyir Güven, yıllar boyunca birçok tohumu toprakla buluşturarak bahçesinde yetiştirmeye başladı.
Evinin bahçesini adeta bir tarlaya dönüştüren Güven, farklı çiçek türleri başta olmak üzere birçok sebze ve meyve tohumlarını ekti.
Domates, biber, salatalık, kuşburnu, üzüm, erik ve bunlara benzer ürünleri yetiştiren Güven, tarlasında boş kalan yerlere ise lale, gül ve tatula gibi bitkileri ekerek hoş bir görüntü ortaya çıkmasını sağladı.
Market ve pazar alışverişini kendi tarlasından karşıladığını ifade eden Güven, emeklilik hayatını bahçesinde bulunan ürünlerle ilgilenerek geçirdiğini söyledi.