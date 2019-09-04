Eskişehir'de eşi Öznur Sazlar'ı 15 yerinden bıçaklayan cani serbest kaldı

Kadına şiddet, gün geçtikçe azalması ve önlenmesi gerektiği yerde daha da artıyor.Şiddetin adresi bu kez Eskişehir...Öznur Sazlar adlı kadın, boşanmak üzere olduğu eşi tarafından göğsü, boynu gibi hayati bölgelerinden 15 kere bıçaklandı.