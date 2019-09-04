Eskişehir'de eşi Öznur Sazlar'ı 15 yerinden bıçaklayan cani serbest kaldı
ESKİŞEHİR ’de kendisini 15 yerinden bıçaklayan boşanma aşamasındaki eşinin ilk duruşmada tahliye edilmesine tepki gösteren kadın, "Ağır cezada yargılanması için ölmem mi gerekiyor” diyerek isyan etti.
Kadına şiddet, gün geçtikçe azalması ve önlenmesi gerektiği yerde daha da artıyor.Şiddetin adresi bu kez Eskişehir...Öznur Sazlar adlı kadın, boşanmak üzere olduğu eşi tarafından göğsü, boynu gibi hayati bölgelerinden 15 kere bıçaklandı.
İlk duruşmada bırakıldı
Uzun süre tedavi gören talihsiz kadın, eşinin ilk duruşmada tahliye edilmesi kararına tepki gösterdi. Öznur Sazlar, "Ağır cezada yargılanması için ölmem mi gerekiyor?” diye sordu.
15 bıçak darbesiyle yaralandı
Savcılıktan çıkarılan koruma kararının yenilenmesi için talepte bulunduğunu söyleyen Sazlar, talebe geç cevap verildiği için çocuğunu eşi ile görüştürmek zorunda kaldığını, bıçaklanma olayının da o gün gerçekleştiğini söyledi. 15 bıçak darbesiyle yaralanan Öznur Sazlar, can havliyle kendini dışarı atıp yardım istediğini dile getirdi.
Canı acıya acıya olay anını anlattı
Sazlar, eşine bıçaklamaması için yalvardığını ifade ederek, olay anını şu şekilde anlattı:“Akşam iş çıkışı oğlumu görmeye geldi. İzin verdim. Daha sonra oğlum çok huysuzlandı. Teyzesinin kafesinde oturmalarını söyledim. Israrla eve çıkmak istediğini söyleyince, mecbur eve gönderdik. Akşam iş çıkışı teyzesine bırakmasını söyledim. İşten çıkışta almaya gittim. Oturuyorlardı. Ama eşim çok telaşlıydı.