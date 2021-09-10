Eskişehir'de eşi kabusu yaşattı! Ayaklarıyla ezdi kafasını duvarlara vurdu: Tuvalete gidip...

Bacaklarım mosmordu: "Bir süre sonra tekrardan gitmek zorunda kaldım" diyen Nimet Ü. İkinci çocuğa hamileyken dahi tekmeler yedim, dayak yedim bacaklarım mosmordu hep. Darp raporu almak için aile hekimine gidecektim ama kayınvalidem bana 'sopa cennetten çıkmadır' dedi. 'Kızını elinden alır' deyince de korktum." ifadelerini kullandı.