Eskişehir'de eşi kabusu yaşattı! Ayaklarıyla ezdi kafasını duvarlara vurdu: Tuvalete gidip...
ESKİŞEHİR'de eşi Sedat Ü.'den (40) şiddet gören, hastanedeki tedavisinin ardından Konya'daki ailesinin yanına yerleşen 2 çocuk annesi Nimet U. yaşadığı dehşeti anlattı.
10 yıllık evliliğinden 8 yaşında kızı, 6 yaşında oğlu olan Nimet Ü., 4 Eylül günü iddiaya göre lastik dükkanı bulunan eşi Sedat Ü. tarafından çocuklarının gözü önünde dövüldü. Nimet Ü., sürekli gördüğü şiddet nedeniyle girdiği psikolojik bunalım sonucu ilaç kullanıp intihara kalkıştı.
Kızının durumu fark edip ambulans çağırmasıyla hastaneye kaldırılan Nimet Ü., tedavisinin ardından ailesi tarafından Konya'ya getirildi.
Alkol alıp eve gelmeye başladı: Çocuklarının babaannesinin yanında kaldığını belirten Nimet Ü. "10 yıllık evliyim. İki çocuğum var. Evlilikten bir yıl sonra her şey başladı. Alkol alıp eve gelmeye başladı. Yavaş yavaş ilk çocuğumuz dünyaya geldikten sonra dayaklarla devam etti. Kızım 6 aylıkken Konya’ya ailemin yanına yerleştim." dedi.
Bacaklarım mosmordu: "Bir süre sonra tekrardan gitmek zorunda kaldım" diyen Nimet Ü. İkinci çocuğa hamileyken dahi tekmeler yedim, dayak yedim bacaklarım mosmordu hep. Darp raporu almak için aile hekimine gidecektim ama kayınvalidem bana 'sopa cennetten çıkmadır' dedi. 'Kızını elinden alır' deyince de korktum." ifadelerini kullandı.