Eskişehir'de down sendromlu Canan’ın beyaz gelinlik hayali gerçek oldu

"Çok mutluyum"

Davetlilerle çiftetelli oynadıktan sonra elindeki çiçek buketini fırlatan Canan Düzenli, çocukluğundan beri gelin olmanın ve gelinlik giymenin hayalini kurduğunu ifade ederek, "Böyle bir düğünü her şeyden çok istiyordum. Belediye Başkanı ile dans ettim. Her şey için çok teşekkür ederim. Çok mutluyum" dedi. Kızının hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşayan annesi Bahriye Düzenli, ise destek olanlara teşekkür ederek, "Çok mutlu oldum. Bize destek olanlara her şey çok teşekkür ederim. Kızımın senelerdir kurduğu hayali gerçekleştirdik" diye konuştu.