Eskişehir'de değeri yüz binlerce lira! Yıllardır sahipleri ortada yok

Emektar saatçi, Haziran 1976’dan bu yana bırakılan ve daha sonra geri alınmayan binlerce saatin tamirat gelirinin 80 bin lira olduğunu belirtiyor. Teslim alınmayı bekleyenler arasında kol saatinden duvar saatine kadar pek çok çeşit bulunurken Mehmet Salih Topal, tüm saatlerin bedelinin yaklaşık 600 bin lira olduğunu ve artık bu kadar fazla ürünü muhafaza etmekte zorlandığını belirtiyor.