Eskişehir'de değeri yüz binlerce lira! Yıllardır sahipleri ortada yok
ESKİŞEHİR’de 1976 yılından beri saatçilik yapan Mehmet Salih Topal, tamir için teslim aldığı, ancak sahipleri tarafından geri alınmayan binlerce saate tam 44 yıldır sahip çıkıyor.
Saatçi Salih Topal, İlahiyat Fakültesi’nden mezun olduktan sonra ilahiyatçı olarak görev yaparken 1976 yılında saatçilik sektörüne atıldı. Topal, baba mesleği olan saatçiliği devam ettirmeye başladıktan sonra tamir için bırakılan ve bir daha geri alınmayan binlerce saati 44 yıldır saklıyor.
Emektar saatçi, Haziran 1976’dan bu yana bırakılan ve daha sonra geri alınmayan binlerce saatin tamirat gelirinin 80 bin lira olduğunu belirtiyor. Teslim alınmayı bekleyenler arasında kol saatinden duvar saatine kadar pek çok çeşit bulunurken Mehmet Salih Topal, tüm saatlerin bedelinin yaklaşık 600 bin lira olduğunu ve artık bu kadar fazla ürünü muhafaza etmekte zorlandığını belirtiyor.
44 yıllık birikim: Topal, aralarında değeri 15 bin liraya kadar çıkan ünlü markaların ürünlerinin ve Osmanlı döneminde kullanılan gümüş saatlerin de bulunduğu 44 yıllık birikimi, mesleği bırakırken satmayı ve elde ettiği geliri hayır kurumlarına bağışlamayı düşünüyor.
Ne atabiliyor ne de satabiliyor: Yıllardır biriken saatler hakkında konuşan Mehmet Salih Topal, bu saatleri başkalarına ait oldukları için ne atabildiğini ne de satabildiğini belirtiyor.