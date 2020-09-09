Eskişehir'de çarşafla 3’üncü kattan inmek istedi yürekler ağza geldi

Tepebaşı ilçesine bağlı Yenibağlar Mahallesi’nde oturan Gülsüm Ö., gece eski eşi Murat Y. ile bir süre alkol aldı. Murat Y., evden ayrılırken, psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen Gülsüm Ö., 3’üncü kattaki evinin penceresinden aşağı çarşaf sarkıtıp, inmeye çalıştı.