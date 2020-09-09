Eskişehir'de çarşafla 3’üncü kattan inmek istedi yürekler ağza geldi
ESKİŞEHİR’de Gülsüm Ö. (28), 3’üncü kattaki evinden sarkıttığı çarşafla aşağı inmeye başladı. Polis ekipleri, psikolojik rahatsızlığı olduğu belirtilen genç kadını bakın nasıl kurtardı.
Tepebaşı ilçesine bağlı Yenibağlar Mahallesi’nde oturan Gülsüm Ö., gece eski eşi Murat Y. ile bir süre alkol aldı. Murat Y., evden ayrılırken, psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen Gülsüm Ö., 3’üncü kattaki evinin penceresinden aşağı çarşaf sarkıtıp, inmeye çalıştı.
Yatak pencere altına getirildi
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, çarşafla aşağı inmek isteyen kadını vazgeçirmeye çalıştı. İtfaiye ekipleri beklendiği sırada polisler, alkollü olan Gülsüm Ö.’nün düşme ihtimaline karşı çevreden buldukları yatağı pencere altına getirdi.
Hafif yaralı kurtuldu
Yatağın üzerine de battaniye tutularak, önlem alındı. Gülsüm Ö., çarşafa tutunarak, inmek istediği sırada düştü. Polis ekiplerinin gerdiği battaniye sayesinde hafif yaralanan Gülsüm Ö., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.
Polisler ödüllendirilecek
Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Gülsüm Ö.'nün psikoloji servisine alındığı belirtildi. cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nün, genç kadın düştüğü sırada battaniye gerip, hayatını kurtaran polis memurlarını ödüllendireceği belirtildi.