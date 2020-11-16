Eskişehir'de 'cami benim' diyen kadın erkek bölümünde namaz kılıyor cemaati kaçırdı
ESKİŞEHİR'de Medine Camii'ni kendisinin yaptırdığını söyleyen kadının yaptıklarından bıkan cami cemaati Eskişehir Valiliği ile Eskişehir Müftülüğü'ne şikayet dilekçesi gönderdi. Cemaat, kadının sürekli camiye gelerek kadınlar için ayrı bölüm olmasın rağmen erkeklerle aynı safta namaz kılmak istemesi, cuma hutbelerinde camiye girip yüksek sesle bağırması, camiye gelenlerle tartıştığını söyledi.
Tepebaşı ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi’nde Medine Camii yaklaşık 5 yıl önce bağış ve yardımlarla yapıldı. Aynı mahallede oturan Aynur E. de camiyi yaptırma derneğinde bir süre görev aldı. Son dönemlerde ise Aynur E.’nin sürekli camiye gelerek kadınlar için ayrı bölüm olmasın rağmen erkeklerle aynı safta namaz kılmak istemesi, Cuma hutbelerinde camiye girip yüksek sesle bağırması, camiye gelenlerle tartışması rahatsızlık yarattı.
Sayıları 30’u bulan cami cemaatinin, yaşanan tartışmaların ardından 5’e kadar düştüğü belirtildi. Bu durumlardan rahatsız olan cami cemaati Eskişehir Valiliği ile Eskişehir Müftülüğü'ne dilekçe ile başvurarak Aynur E.’nin camide yarattığı huzursuzluğa çare bulunmasını istedi.
‘Bu cami benim’
Cami cemaatiyle yaşadığı tartışma ve kavgalar cep telefonuyla görüntülenirken, kayıtlarda Aynur E.’nin cemaatle kavga ederek bağırdığı ve ‘buranın sahibi Allah sonra benim bu caminin’ dediği, ayrıca bazı görüntülerde de camide erkekler namaz kılarken ya da Cuma hutbesini dinlerken içeri girip dolaştığı, erkeklerin namaz kıldığı alanın yanına ip ve perdelerle kendisine özel bir bölüm yapmaya çalıştığı görüldü.
Camiye namaz kılmak için gelenler yaşanan tartışma ve huzursuzlukların ardından cemaatin dağılmak üzere olduğunu söyledi.