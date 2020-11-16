Eskişehir'de 'cami benim' diyen kadın erkek bölümünde namaz kılıyor cemaati kaçırdı

‘Bu cami benim’

Cami cemaatiyle yaşadığı tartışma ve kavgalar cep telefonuyla görüntülenirken, kayıtlarda Aynur E.’nin cemaatle kavga ederek bağırdığı ve ‘buranın sahibi Allah sonra benim bu caminin’ dediği, ayrıca bazı görüntülerde de camide erkekler namaz kılarken ya da Cuma hutbesini dinlerken içeri girip dolaştığı, erkeklerin namaz kıldığı alanın yanına ip ve perdelerle kendisine özel bir bölüm yapmaya çalıştığı görüldü.