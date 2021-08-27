Eskişehir'de bulundu tam 5 bin yıllık! Küp mezardan çocuk iskeleti çıktı
ESKİŞEHİR'in Seyitgazi ilçesindeki Küllüoba Höyüğü kazısında bulunan küp şeklindeki 25 mezardan çıkan buluntular, Hacettepe Üniversitesi Antik DNA Laboratuvarı'nda incelenecek.
Eskişehir'de, Seyitgazi ilçe merkezinin 15 kilometre kuzeydoğusunda yer alan Küllüoba Höyüğü kazısında, küp şeklinde 25 çocuk mezarı ve içlerinde iskeletler bulundu.
Tunç Çağı'nda 1600 yıl boyunca kesintisiz yerleşik hayat sürülen Küllüoba'da, 350 metre boyunda, 150 metre enindeki höyükte 1996'dan bu yana, tarihin gün ışığına çıkarılmasına yönelik çalışma yapılıyor.
Kazıda bu sene, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) öncülüğünde Hacettepe ve Batman üniversitelerinden öğretim üyeleri ve öğrencilerden oluşan 35 kişilik ekip görev yapıyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden alınan izinler doğrultusunda süren kazıda Tunç Çağı izlerini arayan ekip, bir mezarlık alanı tespit etti.