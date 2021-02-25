Eskişehir'de avukat oldu ama mutlu olamadı! Çobanlığı seçti huzuru buldu
ESKİŞEHİR'de avukat oldu ama mutlu olamadı... Kadir Çelik, sevdiği mesleği yapmayı tercih etti ve çobanlık yapmaya başladı. Çelik, hayvanlarının peşinde huzuru bulduğunu söyledi.
Seyitgazi ilçesinde yaşayan Kadir Çelik, babasının hayalini gerçekleştirmek için 2013 yılında Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandı. Mezuniyetinin ardından 2019'da stajını tamamlayıp avukatlık ruhsatını alan Çelik, o günden sonra mutlu olduğu şekilde yaşamak için çoban oldu.
Annesinin, babasının ve 4 kardeşinin desteğiyle şimdilerde yaklaşık 200 küçükbaş hayvanıyla meralarda dolaşan Çelik, ihtiyaç durumunda kendisine danışanlara hukuki destek vermeye de çalışıyor.
Kadir Çelik, sürüsünün başında gazetecilere, Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesinin yanı sıra Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi'nde İşletme Bölümü ile Laborant ve Veteriner Sağlık Önlisans Programını bitirdiğini söyledi.
"Şu an için düşünmüyorum"
Geçen yıl da askerlik görevini tamamladığını ifade eden Çelik, şöyle konuştu: Eskişehir Barosu'na kayıtlı avukatım. Öğrencilik hayatım boyunca da bir hukuk bürosunda çalıştım. Stajımı da tamamlayıp 1,5 yıl önce avukatlık ruhsatımı aldım. Ruhsatım da baroya kaydım da öylece duruyor. Avukatlık yapmayı şu an için düşünmüyorum.