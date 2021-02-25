Eskişehir'de avukat oldu ama mutlu olamadı! Çobanlığı seçti huzuru buldu

"Şu an için düşünmüyorum"

Geçen yıl da askerlik görevini tamamladığını ifade eden Çelik, şöyle konuştu: Eskişehir Barosu'na kayıtlı avukatım. Öğrencilik hayatım boyunca da bir hukuk bürosunda çalıştım. Stajımı da tamamlayıp 1,5 yıl önce avukatlık ruhsatımı aldım. Ruhsatım da baroya kaydım da öylece duruyor. Avukatlık yapmayı şu an için düşünmüyorum.