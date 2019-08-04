Eskişehir'de 5 bin yıllık insan iskeletleri keşfedildi görenler şaşkına döndü

Kafasında yara izi var: Kız çocuğunun kafatasında derin bir yara izine rastlayan görevliler, çocuğun bu sebepten dolayı öldüğünü tahmin ediyor. Ayrıca kazıda görevli uzmanlar, aynı mezarda gömülü kişilerin aynı sebepten ölmüş olduğu için bir mezara gömüldüklerini tahmin ediyor.