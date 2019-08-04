Eskişehir'de 5 bin yıllık insan iskeletleri keşfedildi görenler şaşkına döndü
ESKİŞEHİR'in Küllüoba Höyüğü'nde gerçekleştirilen araştırmalar sonucu MÖ 3 bin yıllarına dayanan bir taş sanduka mezar bulundu. Mezarın içerisinden ise 13-14 yaşlarında bir kız çocuğuna ve 35-40 yaşlarında bir erkeğe ait 2 adet iskelet çıktı.
Geçtiğimiz yıllarda Küllüoba Höyüğü'nde yapılan kazılar sonucu çeşitli objeler, hayvan kemikleri, yerleşim yerleri gibi tarihi bulgular ortaya çıkmıştı. Bu kazıların sonucunda ise ilk Tunç Çağı’nın kültürel özellikleri ve gelişiminin oldukça ayrıntılı bir şekilde saptanabildiği görülmüştü.
Yapılan son çalışmalarda ise milattan önce (MÖ) 3 bine tarihlenen mezarlık alanında taş sanduka ve çömlek mezar olmak üzere toplam 15’e yakın mezar saptandı. Mezarların yerini tespit eden kazı ekibi, kazı çalışmaları neticesinde mezarlardan birinde 5 bin yıl öncesine ait 2 kişinin gömülü olduğunu fark etti.
2 kişinin iskeleti: Mezarların yerini tespit eden kazı ekibi, kazı çalışmaları neticesinde mezarlardan birinde 5 bin yıl öncesine ait 2 kişinin gömülü olduğunu fark etti. İskeletlerden birinin 13-14 yaşlarında bir kız çocuğuna diğerinin ise 35-40 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu belirlendi.
Kafasında yara izi var: Kız çocuğunun kafatasında derin bir yara izine rastlayan görevliler, çocuğun bu sebepten dolayı öldüğünü tahmin ediyor. Ayrıca kazıda görevli uzmanlar, aynı mezarda gömülü kişilerin aynı sebepten ölmüş olduğu için bir mezara gömüldüklerini tahmin ediyor.